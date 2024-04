Gasperini dopo Motta, la nuova Italian Way e anche il Liverpool fa i complimenti

"Siamo molto felici, abbiamo anche noi dato un bel contributo al calcio italiano". Sono le parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara contro il Liverpool, che ha visto la Dea conquistare la semifinale di Europa League dopo il 3-0 dell'andata e la sconfitta di misura al Gewiss Stadium (Salah su rigore al 7'). Un passaggio del turno importantissimo non solo per i nerazzurri ma per tutto il calcio italiano, che nella prossime edizione della Champions League porterà ben cinque squadre (sei nel caso in cui Roma o Atalanta vincessero l'Europa League e si dovessero piazzare entro le prime cinque posizioni). "Il complimento migliore che ci hanno fatto è che non abbiamo speso un minuto per perdere tempo - continua -, per simulare, per ingannare l’arbitro o l’avversario. Ci siamo raccomandati di non farlo mai. Abbiamo sempre giocato a calcio". Proprio di questo si era lamentato sabato scorso (13 aprile) Thiago Motta dopo lo 0-0 del Dall'Ara contro il Monza.