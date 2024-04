Atalanta, casa De Ketelaere. La Dea avverte il Milan: lo riscattiamo

Luca Percassi , 43 anni, da quattordici amministratore delegato dell' Atalanta , è il deus ex machina del mercato nerazzurro, aduso parlare poco e lavorare sodo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Così, le parole che ha pronunciato la sera della semifinale di ritorno con la Fiorentina , in Coppa Italia , non sono state né casuali né estemporanee: "A De Ketelaere suggerirei di confermare la casa di Bergamo perché è una città bellissima dove si sa molto bene". Il Milan è stato avvertito: a fine stagione, l'Atalanta riscatterà il ventitreenne belga, arrivato in prestito alla Dea l'estate scorsa, sulla base di un diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro ,ai quali aggiungere un bonus di 2 milioni di euro in caso di qualificazione alle coppe europee e il dieci per cento su una futura rivendita.

De Ketelaere, Tedesco e il Belgio

La splendida stagione di CDK in nerazzurro, confermata dall'ultima prestazione contro la Viola, ha accelerato i tempi della decisione bergamasca. Nella sua prima e unica annata rossonera, il nazionale belga (14 presenze, 2 gol), aveva collezionato 40 partite, la maggioranza delle quali part time, senza segnare mai. Sotto la guida di Gasperini, fra campionato e coppe, l'attaccante ha inanellato 39 gare (il settanta per cento delle quali partendo dal primo minuto), 11 reti e 8 assist. La metamorfosi di CDK è stata totale, a conferma dell'eccezionale capacità dell'allenatore torinese nel rilanciare giocatori del suo calibro e del calibro di Scamacca, per citare un altro nerazzurro che a Zingonia ha trovato l'ambiente ideale grzie al quale è tornatoai massimi livelli di rendimento. L'eco del rendimento di De Ketelaere è rimbalzata anche in Belgio, per la soddisfazione del ct Domenico Tedesco, 38 anni, calabrese nato a Rossano, in provincia di Cosenza e cresciuto a Bocchigliero, prima che la sua famiglia si trasferisse in Germania.

Nel 2022, a Lipsia, ha vinto la Coppa nazionale con il Red Bull prima di diventare l'allenatore dei Diavoli Rossi l'8 febbraio 2023, portandoli alla fase finale dell'Europeo. Dove Tedesco si augura che CDK sia protagonista.