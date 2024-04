Gasperini clamoroso su Di Bello: "Ora arbitra in Serie B, giustizia è fatta"

"Palomino è fuori rosa. Di Bello? Fatta giustizia"

Sulla squalifica in semifinale di Coppa Italia per il doppio giallo rimediato ai quarti contro il Milan: "Mi è dispiaciuto perché non la vivi ogni anno e perché è avvenuto dopo un richiamo al Var e un doppio trauma cranico. Dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell'arbitro (Di Bello ndr) ora arbitra spesso in Serie B, un po' di giustizia c'è stata". Su Palomino: "Sono settimane che non si allena con noi e che non fa parte della rosa, è stato un peccato perché avrebbe avuto la possibilità di essere utile a questa squadra". Sui giudizi durante la stagione: "Quando non facciamo risultato c'è una critica molto pesante, per fortuna non sono state molte le partite, ma siamo anche in buona compagnia, tutte le squadre possono recriminare punti persi. Questa è la difficoltà del campionato, ma la stagione fino ad adesso è molto positiva. Il mio giudizio non è in base al risultato, a volte si aspetta la caduta dell'Atalanta" - ha concluso così Gasperini.