Percassi e il futuro di Gasperini all'Atalanta: "L'accordo non si modifica"

"Una soddisfazione impagabile. Per noi è stato incredibile, ma soprattutto per i bergamaschi. Un risultato incredibile e impensabile. Siamo contentissimi". Sono le parole di Antonio Percassi al termine della sfida di Bergamo contro il Marsiglia, che ha visto l'Atalanta conquistare una storica finale di Europa League grazie al successo firmato per 3-0 firmato Lookman (30'), Ruggeri (52') e Touré (94') - 4-1 il risultato complessivo - . Il 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino, la Dea affronterà il Leverkusen di Xabi Alonso, reduce dal pareggio contro la Roma che è valsa la qualificazione per l'ultimo atto del torneo.