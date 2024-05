Gasperini mastica amaro: "La Juve non ha fatto più di noi. Senza Scamacca..."

Gianpiero Gasperini ha commentato ai microfoni di Mediaset la sconfitta nella finale di Coppa Italia della sua Atalanta contro la Juventus, decisa dalla rete iniziale di Vlahovic. Il tecnico della Dea ha commentato: "Affrontavamo un avversario forte che ha subito trovato il vantaggio, difendendosi molto bene. Abbiamo condotto a lungo la partita, abbiamo creato alcune occasioni da gol per cambiare la partita. Non abbiamo fatto male, anzi, è stata una partita dura ed equilibrata, la Juventus non ha fatto più di noi: a parte la traversa di Miretti non ho visto pericoli creati da loro. Siamo dispiaciuti, ma non così delusi per la partita. Abbiamo fatto la nostra gara e usciamo con una sconfitta di misura, ora abbiamo altri obiettivi importanti".