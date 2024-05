De Roon, lacrime Atalanta: "Niente finale. Dal sogno all'incubo"

De Roon, il messaggio sui social

Una brutta notizia per l'Atalanta, per Gasperini e per tutti i suoi tifosi, oltre che per lo stesso Marten De Roon. Per lui stagione finita: niente Lecce, Torino e Fiorentina ma soprattutto niente finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Una partita, quella, segnata con il cerchietto rosso sul calendario perché potrebbe essere una gara storica per la Dea. Il centrocampista olandese, però, non potrà essere protagonista in campo ma soltanto da fuori per sostenere e incitare i suoi compagni. De Roon ha voluto scrivere un lunghissimo messaggio sui social: "Qualche giorno fa non avrei mai pensato di scrivere queste parole: Non posso giocare la finale di Europa League. Quella che avrebbe dovuto essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata il più grande incubo. È difficile anche perché non voglio dare troppa negatività al sentimento: l'orgoglio che provo per la nostra squadra, la città di Bergamo e i tifosi per aver giocato la finale. Questo orgoglio collettivo dovrebbe vincere la mia tristezza, la mia frustrazione e la mia rabbia. Ma è comunque molto difficile".