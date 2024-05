Gomez: “Gasperini come Cruyff e Guardiola”. E sui problemi del 2021…

"Gasperini? Quello che è successo è acqua passata. Meglio risolvere i problemi, la vita va avanti" - così Gomez ad As sui problemi avuti con l'allenatore dell' Atalanta nel 2021, che lo hanno costretto a salutare il club. Il Papu ha parlato della sua nuova vita dopo la squalifica per doping e ha caricato l'ambiente in vista della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen .

Gomez: "Squalifica per doping? Presto novità"

“Dopo aver firmato per il Monza, la cosa più semplice è stata venire ad abitare a Bergamo. Dopo la sospensione ho iniziato a condurre una vita tranquilla e mi sto godendo altre cose che forse prima non potevo fare” – ha spiegato Gomez. Sulla squalifica per doping:“Ho 36 anni, sono già più maturo. Sarebbe stato più difficile se fosse capitato, a 20 o 25 anni. Ci sono cose più importanti. Non posso lamentarmi: ho la salute, gli amici, la famiglia. Novità? Continuiamo a fare appello agli avvocati e cerchiamo di ottenere una riduzione della pena. La sanzione è di due anni e stiamo vedendo se si può fare qualcosa per ridurla. La vivo con pazienza, aspettando notizie positive. Se tutto va bene arriveranno questo mese o il prossimo. Nel frattempo gioco molto a paddle. C’è un gruppo di argentini e con loro faccio tornei, spesso con Denis e Cambiasso. Gomez ha parlato anche dei problemi avuti con Gasperini, che lo hanno portato a lasciare l’Atalanta: “Ci siamo visti qualche giorno fa, mi ha fatto piacere. Quello che è successo è acqua passata. Lo abbiamo risolto. Siamo due persone che hanno vissuto insieme cinque anni, forse i migliori della storia del club, e non meritavamo di terminare così il nostro rapporto. Meglio risolvere i problemi. La vita va avanti”.

Gomez sull'Atalanta e la finale di Europa League

Il Papu ha parlato dell’ambiente in vista della finale di Europa League: “La città è rivoluzionata. È uno degli anni più importanti nella storia del club. Non erano mai arrivati ??a tanto in una competizione europea. Non possono chiedere di più. La mano dell’allenatore e della società si nota. Bayer Leverkusen? I tedeschi sono sempre molto duri, ma mi aspetto una partita equilibrata in cui ognuno impone il proprio stile. L’Atalanta non cambierà nulla. Spero che la Dea vinca”. Poi un grande elogio a Gasperini: “Ha cambiato la mia mentalità e il modo di vedere la partita. Lui segue la scuola dell’Ajax di Cruijff, di Guardiola. Gioca un calcio molto offensivo, pressante, con la linea difensiva alta e tre difensori centrali. Ciò ha dato potere a me e agli altri giocatori. È in circolazione da 8 anni e sta facendo un lavoro straordinario. Gli hanno dato le chiavi del club così può lavorare in tutta tranquillità. Ogni anno si reinventa. Vendono giocatori, ne arrivano altri e lui li fa giocare sempre bene”.