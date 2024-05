Dalla Juve all’Inter e al Napoli: la Serie A applaude l’impresa dell'Atalanta

L'Atalanta vince per la prima volta nella sua storia un trofeo europeo e lo fa battendo per 3-0 il Bayer Leverkusen in finale di Europa League grazie alla tripletta di Lookman. La squadra di Gasperini ha dominato gli invincibili tedeschi di Xabi Alonso e sui social è partita la corsa a congratularsi con la società di Percassi. A pochi minuti dal fischio finale, sono arrivati subito i complimenti della Juventus che sulla piattaforma X (ex Twitter) ha omaggiato la Dea con il tweet: "Complimenti all’Atalanta per la vittoria dell'Europa League".