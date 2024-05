Xabi Alonso, elogio a Gasperini e la prima sconfitta: "La normalità è altro"

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha commentato in conferenza stampa la prima sconfitta stagionale, in finale di Europa League contro l'Atalanta decisa dalla tripletta di Lookman. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: "Oggi l'Atalanta è stata migliore di noi, non si può dire altrimenti. Oggi non siamo stati in grado di giocare come volevamo, dopo il primo gol l'Atalanta ha trovato grandissima energia e l'abbiamo subita. Eravamo pronti per i duelli uno contro uno su tutto il campo, ma non siamo riusciti a imporci. Non è stata la nostra giornata, peccato che sia successo in finale ma non possiamo fare altro che accettarlo". Alonso ha aggiunto: "Analizzeremo dopo la partita, magari ci sono stati degli errori, anche miei. Abbiamo perso tanti duelli uno contro uno, allo stesso modo abbiamo puntato troppo su un fraseggio stretto, però è il nostro modo di giocare: noi abbiamo cercato di imporci con la partita che avevamo preparato ma non ha funzionato e abbiamo avuto dei problemi".