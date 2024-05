"Atalanta la squadra più forte d'Italia": Lippi omaggia il lavoro di Gasp

Marcello Lippi non ha dubbi: "L'Atalanta in questo momento è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, è la squadra più forte che c'è in Italia". A LaPresse le parole dell'ex ct dell'Italia, campione del mondo nel 2006, offrono una doppia chiave di lettura. Da una parte c'è l'elogio per la Dea, che battendo 3-0 il Bayer Leverkusen in finale ha vinto l'Europa League, dall'altra un lapalissiano termine di paragone che ridimensiona la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter.