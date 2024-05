Gasp: la profezia del Trap, il dentista di Guardiola e quel pensiero a Ilicic

L'Atalanta simbolo di Bergamo

Ecco, celebrando l’Atalanta, cercando di capire dove affondi le radici questo fenomeno che dimostra come un altro calcio sia possibile, bisogna ricordare come in quel tempo maledetto di morte e di angoscia, per Bergamo e per i bergamaschi l’Atalanta divenne molto più di una squadra di calcio. Divenne un simbolo della resilienza di un popolo che, per sua natura, lotta sempre e non si arrende mai. Non a caso, s’intitola “Rinascerò, rinascerai” la canzone interpretata da Roby Facchinetti che ne ha composto la musica. Il testo è stato scritto dell’indimenticabile D’Orazio, portato via dal Covid, ma Stefano vive per sempre nel mondo di chi l’ha amato e ama i suoi Pooh. In quel tempo terribile della pandemia, l’Atalanta ha acceso una luce di speranza, con le sue imprese, la generosità dei Percassi, di Gasp, dei giocatori per l’ospedale Giovanni XXIII, avamposto contro il virus. Letteralmente, l’Atalanta non ha mai smesso di correre.