L’altro Gasperini, lacrime per Ilicic: l’intervista si ferma

Gasperini e l'Italia: il retroscena

"Sono stato vicino alla Nazionale. - ha detto Gasperini - Mi ha contattato Marcello Lippi, ma poi scelsero Ventura. Mi sento più pronto per una squadra di club ma all'Italia non diresti mai di no. Oggi è faticoso fare il Ct perché ci sono sempre iù partite, una volta era diverso". Ma quella azzurra non è stata l'unica panchina con cui si è sentito vicino: "Ero al Genoa e per un momento sono stato vicino a tornare alla Juventus (aveva allenato nel settore giovanile). Erano altri dirigenti e non ho più avuto altri contatti con il club. Non mi sono mai trovato nella condizione di essere libero e di poter andare in qualche altra società. All'Atalanta sto bene non ho bisogno di andare da altri parti" ha chiuso il tecnico nerazzurro. L'allenatore ha poi parlato anche del suo futuro...