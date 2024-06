Non perderti il Guerin Sportivo-Extra dedicato all'impresa dell'Atalanta

Tutto sull'impresa dell'ATALANTA . All’interno di questo volume da collezione, il racconto completo di come la formazione bergamasca è riuscita a vincere il suo primo trofeo europeo, entrando di diritto nella storia del calcio italiano. In apertura, Xavier Jacobelli racconta la crescita inarrestabile del club nerazzurro sotto la gestione Percassi . Ripercorreremo poi la cavalcata europea dei nerazzurri partita per partita: il dominio della fase a gironi contro Rakow Czestochowa, Sporting Lisbona e Sturm Graz; gli ottavi di finale ancora contro i portoghesi; i quarti di finale con la storica impresa di Anfield contro il Liverpool ; la semifinale senza storia contro il Marsiglia e infine la tripletta di Lookman nella finale di Dublino con il 3-0 al Bayer Leverkusen campione di Germania, che fino al 22 maggio non aveva mai perso neanche una partita.

A corredo, una rassegna fotografica completa, con le immagini più intense e significative della campagna continentale, e due interviste da non perdere all’idolo dei tifosi della Dea, Glenn Stromberg, e alla tifosa d’eccezione Sofia Goggia. E non è finita qui..all'interno di questo numero due poster celebrativi imperdibili dedicati al trionfo della DEA! Disponibile dal 5 giugno in tutte le edicole della Lombardia. Se non sei residente in Lombardia, puoi ordinarlo su gsatalanta@guerinsportivo.it indicando gli estremi per una spedizione a domicilio.

IN EDICOLA SOLO CON GUERIN SPORTIVO!