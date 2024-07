Atalanta, Koopmeiners titolare in amichevole: messaggio alla Juve

Continua il percorso delle squadre italiane in vista del prossimo campionato di Serie A. A sorridere è Gasperini, che ritrova Koopmeiners (obiettivo Juve) dopo l'infortunio che gli è costato l'Europeo. L'allenatore lo ha lanciato subito titolare, un segnale che segue anche le parole di Percassi: "Non abbiamo mai pensato di venderlo" . I nerazzurri hanno messo benzina nelle gambe contro la Primavera a Clusone: un match per incominciare a diffondere entusiasmo tra l'ambiente dopo la passata annata coronata con la vittoria dell'Europa League. Nota dolente? L'uscita dal campo di Godfrey dopo appena 27 minuti , per un risentimento alla coscia. In campo anche la Lazio contro il Trapani (3 a 1 il finale), con Baroni che sta incominciando a sperimentare le proprie idee. Problema muscolare anche nei biancocelesti, con Nuno Tavares che ha dovuto lasciare il campo anzitempo nel suo giorno di esordio .

Tris Atalanta, Koopemeiners titolare e brillano i giovani

Subito in forma l'Atalanta contro la Primavera a Clusone in una cornice di 1100 tifosi. Dopo un primo tempo senza gol, nella ripresa sblocca il match Siren Diao Balde, aggregato dall'Under 23, con una doppietta: al 7' su assist del neo arrivo Sulemana e al 3' di recupero sfruttando uno scavino di Bonanomi. Chiude la gara il neo campione d'Italia U16 Andrea Michieletto, fratello del pallavolista Alessandro. Il neo difensore Godfrey è uscito dopo appena 27 minuti, sostituito da Bonfanti, dopo aver accusato un risentimento alla coscia sinistra. La buona notizia per i tifosi della Dea arriva da Koopmeiners, recuperato dalla lesione di giugno alla regione adduttoria sinistra, e schierato subito titolare. L'olandese ha colpito anche un palo. Ancora out il convalescente Scalvini sotto terapie, lavoro individuale per Zaniolo e De Roon. I nazionali Scamacca, De Ketelaere ed Ederson si aggregheranno il 20, 22 e 29 luglio al resto del gruppo.

Lazio, subito Castellanos show

Dopo le ottime prestazioni di Tchaouna, questa volta a mettersi in mostra ci ha pensato Castellanos con una doppietta in appena 20 minuti contro il Trapani, squadra neo promossa in Serie C e con un bel progetto alle spalle. Ad accorciare le distanze ci ha pensato una vecchia conoscenza della Serie A: Kragl. Ne finale la Lazio al chiude con un altro volto nuovo: Noslin.