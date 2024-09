Scamacca, rientro in campo con l’Atalanta? Spunta una prima data

L'Atalanta non sta di certo avendo problemi di gol: Retegui si sta comportando da vere bomber e la squadra sta proponendo il solito calcio offensivo. Ma Gasperini potrebbe avere un rinforzo per la seconda parte di stagione. Di chi parliamo? Di Scamacca, ai box dopo l'intervento dello scorso agosto a causa della rottura del legamento crociato anteriore subita durante un'amichevole contro il Parma. L'attaccante sta proseguendo il percorso di riabilitazione ed è spuntata anche una prima data per il possibile recupero.