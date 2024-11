Napoli-Atalanta, De Roon e lo sfottò sui social: il post diventa virale!

Aggressivo e determinato in campo, molto simpatico fuori. Di chi parliamo? Di Marten De Roon , un punto di riferimento dell' Atalanta e dello scacchiere tattico di Gasperini, che nel corso degli anni ci ha abituato anche a simpatici post e meme. E questa volta le vittime dello sfottò sono tutti i tifosi del Napoli, dopo lo 0-3 subito al Maradona . C'è chi l'ha presa con filosofia e chi invece non ha molto gradito la battuta dell'olandese.

De Roon e lo sfottò al Napoli: il post social

Ma cosa ha pubblicato De Roon? Un post molto creativo con lo screen di una ricerca su Google con scritto "Per cosa è famosa Napoli" e sotto le varie ricerce e tra queste "Napoli-Atalanta 0-3" e un "Marten De Roon retrocesso come persona non grata dopo il post Instagram" messo ad arte con l'utilzzo di qualche applicazione. E nella descrizione si legge: "Che bella città Napoli. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!".