Gomez shock: "Mi chiudevo in casa, sono in terapia. Il Papu non esiste più"

La nuova vita di Papu Gomez

Gomez ha poi chiarito come vive senza il calcio: "Quando non si è abituati a stare a casa, come è successo a me due giorni su sette, ci si adatta. Ora ho dovuto adattarmi alla routine, agli orari, ai bambini a scuola, alle attività. Mi piacevano molte cose e a volte non sopportavo più nessuno e finivo per esplodere. Ho iniziato la terapia un mese fa, mi piace, penso che sia d'aiuto e quando si vive un'esperienza simile alla mia è bene avere il sostegno di qualcuno all'esterno". Ed ancora: "Il Tanque Denis quando la sospensione è passata mi ha invitato a giocare a padel con un gruppo di argentini ed ex giocatori. Ho preso lezioni, sono migliorato, ho giocato con professionisti, ma ho esagerato e giocavo 2-3 match al giorno, passavo 3 ore sui campi per non pensare ad altre cose. Il padel mi ha salvato la vita, ho conosciuto persone mai incontrate prima, mi ha aperto molto la mente, ero nella mia bolla, mi chiudevo in casa, non uscivo, ero il capitano. Ho conosciuto più persone in un anno che in sette anni di vita a Bergamo".