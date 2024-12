Atalanta, Gasperini sogna la fuga Scudetto: "Solo l'Inter può raggiungerci"

Semplicemente inarrestabile. L'Atalanta soffre ma vince contro l'Empoli per 3-2 grazie al gol siglato nel finale da Charles De Ketelaere, autore di una doppietta. Un successo che consente ai nerazzurri di festeggiare il Natale da primi in classifica in Serie A, con 40 punti e a +2 sul Napoli di Antonio Conte. Per la squadra di Gian Piero Gasperini si tratta dell'undicesima vittoria consecutiva in campionato. Il tecnico dei bergamaschi, oltre all'entusiasmo per il primato e per i successi di fila, ha però lamentato la decisione del direttore di gara di fischiare il calcio di rigore in favore dell'Empoli che ha portato al momentaneo 2-2.

Atalanta, Gasperini: "Rigore Empoli? Da Var!" Gasperini nel post gara di Sky Sport ha parlato del penalty concesso alla squadra di D'Aversa: "Rigore dato all'Empoli? Classico rigore molto discutibile da Var...". Nell'analisi fatta su Dazn si parte dall'esultanza dopo il 3-2 di Ketelaere: "Gol strepitoso, di un ragazzo che sta crescendo in modo esponenziale. Ha aspettato il momento giusto per calciare, gran gol che ci dà tre punti. Partita complicata perché abbiam preso una rete da fallo laterale, dove siam rimasti spiazzati, sicuramente per colpa nostra. Guardavamo in giro e gli altri son andati in porta. E poi abbiam subito un rigore dopo che avevamo ribaltato il risultato...".

E ancora: "Non era facile stasera, l'Empoli si sa difendere: quando prendi due gol così sembra una serata storta, c'era anche qualcuno che non sta benissimo. Ma con merito abbiamo portato a casa la vittoria. Questa sera abbiam dimostrato che abbiamo voglia di vincere le partite. Pur avendo subito due gol in questo modo c'era l'energia e la fiducia di volerla ribaltare. Non era semplice per merito dell'Empoli, che si difende bene, ma lo spirito della squadra faceva presupporre che fino alla fine avremmo cercato di vincere. Visti i pali e le occasioni create siamo molto felici". Poi si passa al primato in classifica e agli obiettivi del 2025...

