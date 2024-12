Retegui ko, Inter a rischio: Gasperini trema per la Supercoppa

C'è una nota negativa nella vittoria dell' Atalanta per 3-2 sull'Empoli che ha permesso ai nerazzurri di mantenere il primo posto in classifica. Mateo Retegui , capocannoniere della squadra e della Serie A , è infatti stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare . Un infortunio che potrebbe influire sulla Supercoppa italiana in programma dal 2 gennaio contro l'Inter.

Atalanta, infortunio Retegui: Supercoppa a rischio

Secondo le prime diagnosi, l'attaccante classe 1999 avrebbe accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Nelle prossime ore verrà valutato meglio dallo staff medico nerazzurro per stabilire con esattezza i tempi di recupero. Al momento Retegui è in dubbio per la prossima sfida di Serie A contro la Lazio, oltre che per la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter in Arabia Saudita. Un'assenza che potrebbe essere pesantissima per Gian Piero Gasperini.

