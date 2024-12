Infortunio Retegui, c'è lesione: niente Inter in Supercoppa

Infortunio Retegui: i tempi di recupero

Gasperini, che doveva già fare i conti con il grave problema fisico di Gianluca Scamacca, dovrà ora fare a meno anche del suo bomber. I tempi di recupero per un infortunio del genere dovrebbero aggirarsi intorno ai 15-20 giorni, motivo per cui l'ex Genoa salterà sicuramente la gara di sabato 28 dicembre alle 20.45 all'Olimpico contro la Lazio e quella del 2 gennaio contro l'Inter valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Verosimilmente, dunque, il classe '99 potrebbe rientrare in occasione della sfida di campionato contro l'Udinese in calendario sabato 11 gennaio alle 15 al Bluenergy Stadium. La priorità dell'Atalanta, però, è averlo al 100% per gli impegni contro Juve e Napoli, rispettivamente martedì 14 gennaio alle 20.45 e sabato 18 gennaio allo stesso orario, pertanto non si affretteranno i tempi di recupero.