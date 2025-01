Atalanta, Gasperini perde pezzi verso la Juve: Kossounou out

Atalanta, Kossounou out contro la Juve

Il difensore centrale, come reso noto dal club ha infatti rimediato "un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori, a destra". Il difensore sarà dunque sicurasmente assente per la sfida di domani contro la Juve al Gewiss Stadium. Un problema per Gasperini, che si aggiunge ai dubbi già esistenti in vista del match con i bianconeri di Motta. Dubbi relativi alle condizioni di Mateo Retegui e Berat Djimsiti. I bergamaschi alla ricerca di una vittoria che manca da tre partite: nelle ultime gare giocate sono arrivati i pareggi contro Lazio e Udinese in campionato, in mezzo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'Inter.