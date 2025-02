Hien infortunio, tegola Atalanta: c'è lesione, salta anche la Juve

Brutte notizie per l' Atalanta nel giorno del decisivo ritorno dei playoff di Champions League contro il Club Brugge. Isak Hien si è infatti sottoposto agli esami strumentali dopo il problema muscolare rimediato dopo la rifinitura effettuata ieri. Un problema più serio del previsto, che costringerà Gian Piero Gasperini a dover fare a meno del suo centrale più importante per diverse settimane, con i nerazzurri attesi a diversi big match decisivi in campionato.

Atalanta, c'è lesione per Hien: i tempi di recupero

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Isak Hien hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Un inforunio che costringerà l'ex Verona a rimanere ai box per circa 2-3 settimane. Lo svedese, oltra alla gara di Champions League in programma oggi, salterà sicuramente le prossime sfide di Serie A contro Empoli e Venezia, per poi provare un recupero lampo per la sfida alla Juventus del 9 marzo. Più probabile comunque il rientro per Atalanta-Inter del 16 marzo. Le buone notizie per Gasperini arrivano invece Senad Kolasinac ed Ademola Lookman, entrambi recuperati e a disposizione per il Club Brugge.





