Lookman-Gasperini, non è finita: la reazione del nigeriano alla domanda

L'Atalanta strapazza in trasferta l'Empoli calando la manita ai toscani ma il clima all'interno dello spogliatoio bergamasco ancora non è dei più sereni: a tenere banco è la disputa tra Gasperini e Lookman, sfociata nel post gara di Champions League dopo la sconfitta contro il Bruges quando il tecnico della Dea etichettò la punta nigeriana come "uno dei peggiori rigoristi". Battuta che non è mai andata giù a Lookman, autore oggi di una doppietta. Al termine della sfida contro l'Empoli, il nigeriano è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e alla domanda "se l'episodio con Gasperini fosse tutto alle spalle" Lookman ha risposto solo con un "Finito?" chiudendo così l'intervista senza di fatto rispondere alla domanda.