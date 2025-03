Gasperini, sorpresa Cuadrado contro la Juve: "Ecco perché l'ho scelto"

Juventus e Atalanta , tra pre-tattica e sorprese dell'ultimo minuto . Quello che è a tutti gli effetti un crocevia fondamentale nella corsa alle prime posizioni in classifica, a pochi minuti dal fischio d'inizio si arricchisce di alcuni colpi di scena nelle formazioni titolari . Se da un lato si registra la presenza di Yildiz che era stato in forte dubbio per un virus intestinale, dal lato nerazzurro spicca la presenza del grande ex: Juan Cuadrado . Il perché della scelta del colombiano nei tre di attacco arriva direttamente da Gian Piero Gasperini che ai microfoni di Dazn, nel pre-partita, ha motivato le sue scelte.

Juventus-Atalanta, Gasperini su Cuadrado e Motta

"Cuadrado titolare? Occuperà il ruolo in attacco con le sue caratteristiche di velocità e rapidità, è una soluzione anche per avere in panchina giocatori utili e importanti a gara in corso, cosa che ultimamente non abbiamo avuto". Una scelta di conservazione ed esperienza quella che ha spinto il tecnico della Dea a preferire Cuadrado dal primo minuto. L'allenatore ha poi proseguito dicendo la sua sull'importanza della partita: "Sarà una sfida fondamentale? Dipende da cosa si intende per fondamentale, ci sono undici partite. Arrivare alla 29esima giornata così vicini alla vetta e a più tre sulla Juve non è usuale. Poi è vero che abbiamo perso qualche punto in casa e fa vedere le cose diversamente". E sul rapporto con Thiago Motta: "Con Thiago abbiamo passato un anno bellissimo a Genova. Piace tutti e due ricordare le difficoltà con cui era partito, poi ha ritrovato gli stimoli e averlo recuperato è stato un grande successo per tutti. Ora come allenatore ha bruciato le tappe e sta rilanciando la Juve".

