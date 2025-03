Atalanta, Zingonia è una bolgia! Bergamo sogna lo scudetto, Inter avvisata

Tutti uniti per lo stesso sogno, anzi obiettivo: l'Atalanta ci crede e parlare di scudetto è ormai una realtà. Si era esposto anche Gasperini qualche settimana fa e dopo il 4-0 contro la Juventus è arrivata l'iniezione di fiducia per tentare il colpo grosso. Contro l'Inter sarà una sorta di dentro o fuori: in caso di sconfitta, la Dea scenderebbe a sei punti dalla capolista, mentre con un successo la lotta si farebbe ancora più viva. Il Napoli farà da spettatore, così come tutti i tifosi bergamaschi che stanno facendo sentire tutto il loro appoggio alla squadra.