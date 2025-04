Incredibile Atalanta, Lookman sostituito per sbaglio e Gasperini punta il dito  

Gasperini: "Spirito giusto, ora le ultime sette"

Queste le parole di Gasperini: "I giudizi sono figli di un risultato che è andato in modo contrario alla partita - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Abbiamo 7 partite da giocare. Giocheremo con questo stesso spirito, intensità e voglia di fare risultato. Bisogna poi accettare momenti come questo per trarre la forza necessaria a reagire. Non credo che partite giocate come questa di oggi possano finire con una sconfitta". Il tecnico ha poi risposto sul doppio cambio Retegui-Lookman, giocatore più sostituito nella stagione dell'Atalanta, che ha lasciato il campo in seguito a una incomprensione fra Ederson, Lookman e il quarto uomo."È stato chiaramente un errore di comunicazione. Doveva uscire soltanto Retegui, con Maldini al suo posto. Purtroppo c'è stata un'incomprensione tra Lookman e la panchina che ci ha fatto perdere un cambio preziosoDa diverse partite facciamo fatica a realizzare. Se capita come a Firenze e come oggi con la prima azione dell'avversario di questo tipo, vai a compromettere una gara. Perdere oggi fai fatica ad accettarlo. Ma è il calcio è anche questo. Rinnovo? È una domanda fuori luogo dopo una partita come questa. Abbiamo 7 partite e questa è la cosa più importante. Ovvero fare risultati consoni con la prestazione della squadra. Il resto è la cosa meno importante", ha concluso il tecnico.