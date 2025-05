Gasperini arrabbiato, Hien salta la Roma: "Fa parte di quegli episodi come Ederson con l'Inter"

L' Atalanta ha calato il poker contro il Monza e ha compiuto un altro passo verso la qualificazione in Champions League . Una gara dominata dal punto di vista tecnico dalla Dea che con un De Ketelaere rinato ha chiuso la pratica in poco più di venti minuti. Poi nella rirpesa le firme di Lookman e Brescianini hanno messo la parola fine. Gasperini ha parlato del match ai microfoni di Dazn, rammaricandosi anche del giallo a Hien (era diffidato, salterà la Roma) e dei tanti episodi in stagione, che hanno frenato la squadra soprattutto in casa al Gewiss Stadium.

Monza-Atalanta, parla Gasperini

"Perché sorrido? Per la battuta di Carnesecchi che si è offerto di pagare la cena in caso di porta inviolata" - ha detto Gasperini a Dazn. Poi sulla partita: "De Ketelaere ha fatto molto bene, Lookman meglio nel secondo. Nei primi 45 minuti non sono stato molto contento, perché dopo il 2-0 abbiamo perso un po' d'attenzione e concentrazione. Non possiamo avere dei cali, ma dobbiamo avere la frenesia di volare. Possiamo raggiungere un traguardo importante". Poi ha aggiunto: "Credo che nonostante gli infortuni, non abbiamo avuto mai Scalvini ad esempio oltre agli ultimi come quello di Kolasinac che è un valore aggiunto e nonostante questo non abbiamo mai avuto problemi difensivi. Quando non siamo riusciti a vincere in casa è perché ci è mancata la coralità del girone d'andata soprattutto in fase offensiva, non siamo calati individualmente ma nei giocatori d'attacco e non abbiamo trovato soluzioni alternative. Questo ci ha fatto perdere punti, poi ovviamente ci sono stati episodi sfortunati, gol annullati, rigori non concessi, espulsioni come quella di Ederson (contro l'Inter ndr). Questi episodi in casa hanno un po' pesato e non siamo riusciti a far valere molto il fattore campo su questo.. Come sta Kossounou? Viene da un periodo di inattività, lo avremo al meglio all'inizio del prossimo campionato. Se mi sono arrabbiato per l'ammonizione di Hien? Certo perché era una partita correttissima ed era difficile tirare fuori un giallo. Ora gli costerà la squalifica contro la Roma perché era diffidato e fa parte di quegli episodi che dicevo prima".

Bellanova dopo Monza-Atalanta

"Sapevamo che dopo non aver preso i 3 punti in casa col Lecce oggi era fondamentale vincere, ora ci sono tanti scontri diretti, mettiamo pressione sulle inseguitrici. Abbiamo visto quanto è difficile, dobbiamo lavorare durante la settimana" - ha spiegato Bellanova a Dazn dopo la vittoria contro il Monza. "Meno punti in casa? Quando vengono a giocare in casa molte squadre ci lasciano meno spazi, le squadre si chiudono, noi siamo una squadra che quando abbiamo campo possiamo fare la differenza, ma dobbiamo imparare a giocare anche così: è un peccato aver raccolto pochi punti in casa, adesso dobbiamo guardare la classifica e raggiungere l'obiettivo".