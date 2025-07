Kamaldeen Sulemana all'Atalanta: ufficiale l'arrivo dell'attaccante, i dettagli

Versatilità e velocità al servizio di Juric

Kamaldeen Sulemana si presenta come un rinforzo particolarmente utile per l’Atalanta, anche in virtù della sua grande duttilità tattica. Il giocatore può essere impiegato sia come esterno offensivo su entrambe le fasce, sia come seconda punta o trequartista, offrendo così diverse soluzioni al nuovo tecnico Ivan Juric. Con le sue qualità di accelerazione, dribbling e visione di gioco, rappresenta un’arma preziosa per il sistema offensivo nerazzurro.