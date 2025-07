Retegui pazzesco, va in Arabia! All'Atalanta una cifra folle, calciomercato bollente in Serie A

Il calciomercato inizia a scladarsi , con la Serie A che è pronta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui . L' Al Qadsiah , dopo le trattative delle scorse ore, ha aumentato l'offerta per arrivare all'ok dell' Atalanta . E ora l'operazione è in fase di definizione, con la fumata bianca vicina. La Dea, dopo averlo valorizzato nello scorso campionato, è pronta a fare cassa con l'italo-argentino per poi investire i soldi sul calciomercato. Per il giocatore pronto un contratto faraonico.

Retegui all'Al Qadsiah: le cifre

Dopo le prime offerte all'Atalanta per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, il club saudita ha deciso di mettere il piede sull'acceleratore per cercare di convincere i bergamaschi alla cessione. Come riportato da Nicolò Schira, l'Al Qadsiah ha messo sul piatto 60 milioni di euro più bonus e l'operazione dovrebbe chiudersi. Al giocatore un quadriennale da 20 milioni di euro all'anno: un cifra impensabile per la Serie A, che dimostra la grande potenza saudita sul mercato. L'attaccante sarà così il quinto calciatore italiano a giocare in Saudi League, dopo il biennio di Giovinco con l'Al Hilal dal 2019-2021, Bonaventura e prima ancora Donadoni e Gelsi. Una brutta notizia per Gattuso che vedrà una delle sue punte migliori trasferirsi verso un campionato meno competitivo.