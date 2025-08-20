Krstovic dal Lecce all’Atalanta: comunicato ufficiale e cifre dell'affare

È arrivata l'ufficialità: Nikola Krstovic è un nuovo giocatore dell' Atalanta . Il sostituto di Mateo Retegui - partito in direzione Al-Qadisiya per la cifra mostre di 68,5 milioni di euro - ha finalmente un volto, ed è quello dell'attaccante montenegrino ex Lecce. Il trasferimento si è concluso sulla base di 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita , con il calciatore che passa in maglia neroazzurra a titolo definitivo. Su Krstovic è stato per tempo vivo anche l'interesse di altri club di Serie A , ma alla fine a spuntarla è stata proprio l'Atalanta, che potrà adesso fare affidamento su un'importante coppia di centravanti, composta da Gianluca Scamacca - rientrato dall'infortunio che l'ha tenuto ai box per gran parte della scorsa stagione - ed il neo arrivato Nikola Krstovic, con il più lontano Ademola Lookman che resta ancora in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Il montenegrino è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Lecce in Serie A, con cui ha collezionato 11 reti e 5 assist in 37 presenze , mettendo a segno anche una delle due reti che hanno consentito al club giallorosso di avanzare in Coppa Italia , battendo la Juve Stabia.

La nota ufficiale dell'Atalanta

"E sono sei. Dopo Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor, Sportiello e Zalewski, Nikola Krstović è il sesto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da US Lecce. Il centravanti montenegrino classe 2000, che ha scelto il 90 come numero di maglia, ha alle sue spalle già due campionati di Serie A ed è risultato decisivo nella scorsa stagione per il raggiungimento della salvezza del Lecce con 11 reti e 5 assist-gol, oltre la metà dello score complessivo della squadra salentina. Nel suo bagaglio di esperienza anche 14 partite in competizioni europee per Club, di cui 3 nei preliminari di UEFA Champions League e altrettante (con 1 gol) nei preliminari di UEFA Europa League, più 5 reti in 8 partite di qualificazione alla UEFA Conference League. Fra i riconoscimenti personali spiccano i due titoli di capocannoniere dapprima nel campionato montenegrino e poi nel campionato slovacco. Sei i gol (con due assist) nelle sin qui 27 presenze con la Nazionale montenegrina, nella quale ha esordito il 28 marzo 2022 contro la Grecia. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nikola, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".