Gianluca Scamacca si accinge ad affrontare un ciclo di terapie a seguito dei fastidi al ginocchio sinistro che l'hanno indotto a lasciare ieri il ritiro della nazionale . Al centravanti dell' Atalanta , stamane, è stata riscontrata una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. Scamacca rischia comunque di saltare la ripresa di campionato del 14 settembre col Lecce, la prima partita della Champions League il 17 in casa del Paris Saint-Germain e forse anche la trasferta col Torino del 21. L'azzurro, classe 1999, è reduce da un anno di infortuni. Il 4 agosto 2024, la rottura del crociato anteriore proprio dello stesso ginocchio infiammato fin dal primo giorno del ritiro dell'Italia a Coverciano. Il primo febbraio, al rientro col Torino a Bergamo, la lesione alla giunzione muscolo tendinea del retto femorale destro.

Le condizioni di Scamacca

Ultima seduta della settimana per l'Atalanta di Ivan Juric. In attesa della ripresa del campionato, i bergamaschi si sono allenati per preparare al meglio il ritorno in campo (previsto per domenica 14 settembre, alle 15, contro il Lecce). Assenti i 13 giocatori convocati dalle rispettive Nazionali: Gianluca Scamacca ha lasciato ieri il ritiro di Coverciano per sottoporsi alle terapie specifiche per la patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. E' da valutare, si procederà giorno dopo giorno. Lavoro individuale per Kolasinac, secondo il suo programma di riabilitazione; terapie invece per Ederson e Bakker. Il tecnico Juric ha concesso ora due giorni di riposo al gruppo; lunedì mattina è in programma la ripresa degli allenamenti.