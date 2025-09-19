Atalanta, allarme Juric: l'esito degli esami di De Ketelaere e Scalvini

Oltre il danno anche la beffa. Nell’esordio stagionale in Champions League al Parco dei Principi contro il Psg, l’Atalanta non solo ha perso, malamente, la partita (4-0), ma ha anche dovuto fare i conti con gli infortuni di Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini. Il belga era partito titolare ma ha dovuto abbandonare il campo a metà tempo mentre il difensore, entrato al 75’ al posto di Djimsiti, è dovuto uscire dopo appena 10 minuti.
Atalanta, come sta De Ketelaere
Rientrati a Bergamo i due calciatori si sono sottoposti agli esami strumentali. Per il belga risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro. Non si tratta di un infortunio grave, ma la sua presenza domenica a Torino contro i granata pare improbabile, motivo per cui dovrebbe tornare in campo per la gara successiva contro la Juventus in calendario sabato 27 settembre alle ore 18 all’Allianz Stadium.
Atalanta, Scalvini ko: i tempi di recupero
Più importante, invece, il problema fisico rimediato dal difensore italiano: Scalvini ha infatti riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore lungo di destra. In questo caso i tempi di recupero sono più lunghi e si aggirano intorno ai 15-20 giorni. Per tali ragioni, il classe 2003 dovrebbe rientrare dopo la seconda pausa per le nazionali, quando la Dea ospiterà al Gewiss Stadium la Lazio domenica 19 ottobre alle ore 18. Juric, dunque, dovrà fare a meno del suo centrale per le sfide di campionato contro Torino, Juve e Como e in Champions League contro il Bruges.