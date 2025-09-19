Atalanta, allarme Juric: l'esito degli esami di De Ketelaere e Scalvini

Oltre il danno anche la beffa. Nell’esordio stagionale in Champions League al Parco dei Principi contro il Psg, l’Atalanta non solo ha perso, malamente, la partita (4-0), ma ha anche dovuto fare i conti con gli infortuni di Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini. Il belga era partito titolare ma ha dovuto abbandonare il campo a metà tempo mentre il difensore, entrato al 75’ al posto di Djimsiti, è dovuto uscire dopo appena 10 minuti.