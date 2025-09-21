Lookman si scalda per la Juve, Juric lo esalta: "Fondamentale. Dispiace per il Toro"

"Unico neo gli infortuni. Lookman? Questione chiusa"

“La partita contro il PSG ci ha dato forza dove abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor. Lookman? Questione chiusa. Il gruppo è solido. Lunedì ha parlato con me e con la squadra. Ha una grande mentalità vincente: ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico”. L'ex tecnico del Torino ha poi parlato della sua esperienza con il club granata: “Quando c’ero io era presente un bell’ambiente: dispiace vedere però questo scontento continuo. Oggi non è stato bello per tutto il mondo Toro”. E sulla questione infortunati ha poi aggiunto: “Abbiamo una lunga fila, ma oggi i ragazzi che hanno giocato hanno dato un grande contributo. La nostra è una rosa lunga e dobbiamo continuare così”.