Lookman si scalda per la Juve, Juric lo esalta: "Fondamentale. Dispiace per il Toro"

L'Atalanta domina a Torino nel match valido per la quarta giornata di Serie A 2025/2026. Metabolizzato velocemente il pesante ko con il Psg in Champions, la formazione di Juric, grande ex di giornata, vince 3-0 all'Olimpico Grande Torino. Succede tutto nel primo e tutto in otto minuti. Nikola Krstovic apre (30') e chiude (38') i conti con i primi due timbri in campionato. In mezzo la rete di Kamaldeen Sulemana (34'), in campo al posto dell'infortunato De Keteleare. Buona seconda frazione della squadra di Baroni, che manca il gol della bandiera con il rigore sbagliato di Duvan Zapata (73'). Nel finale da registrare il rientro in campo, dopo le vicende di mercato estive, di Ademola Lookman (87') che chiude, di fatto, la telenovela che ha visto al centro l'attaccante nigeriano, voglioso di lasciare Bergamo ma poi rimasto per volontà del club. Atalanta imbattuta in campionato e quinta a quota 8 punti. Secondo ko in quattro giornate per il Torino, che torna coi piedi per terra dopo l'ultima vittoria all'Olimpico contro la Roma di Gasperini e resta fermo all'11° posto con 4 punti.
"Unico neo gli infortuni. Lookman? Questione chiusa"
“La partita contro il PSG ci ha dato forza dove abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor. Lookman? Questione chiusa. Il gruppo è solido. Lunedì ha parlato con me e con la squadra. Ha una grande mentalità vincente: ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico”. L'ex tecnico del Torino ha poi parlato della sua esperienza con il club granata: “Quando c’ero io era presente un bell’ambiente: dispiace vedere però questo scontento continuo. Oggi non è stato bello per tutto il mondo Toro”. E sulla questione infortunati ha poi aggiunto: “Abbiamo una lunga fila, ma oggi i ragazzi che hanno giocato hanno dato un grande contributo. La nostra è una rosa lunga e dobbiamo continuare così”.