Juve-Atalanta, altri infortuni per Juric: due ko fondamentali dopo CdK e Scalvini. Ma Lookman...

Un tris, ma anche tanta sfortuna. Saranno giorni difficili per l’ Atalanta , che si avvicinerà alla delicata sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium con una rosa decimata. Dopo gli infortuni di De Ketelaere e Scalvini in Champions League contro il Psg, la squadra di Ivan Juric ha continuato a perdere pezzi: nell’ultimo match vinto contro il Torino , i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con altri due ko nel primo tempo, quelli di Zalewski e Hien , usciti entrambi per problemi muscolari (in attesa degli esami). Una doppia tegola che va a sommarsi a una lista di indisponibili già allarmante in vista del big match della prossima settimana contro la squadra di Tudor.

Atalanta, emergenza senza fine

Gli infortuni di Hien e Zalewski aggravano un quadro già complicato. In Champions League, contro il PSG, erano già usciti malconci Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini. Le ultime notizie sono in chiaroscuro: il belga potrebbe riuscire a recuperare per la trasferta contro la Juve (risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro, ma è da monitorare) come ha spiegato Juric: "Ci auguriamo che Charles possa recuperare per settimana prossima". Al contrario per il difensore azzurro i tempi saranno più lunghi. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore lungo della coscia destra, con uno stop stimato in 18 giorni, che lo costringerà a saltare le prossime gare. A completare il quadro ci sono poi i problemi fisici di Ederson, alle prese con un fastidio persistente al ginocchio che ancora non gli ha permesso di esordire in Serie A, e quelli di Scamacca, che sta convivendo con una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro. La situazione obbliga Juric a soluzioni d’emergenza in ogni reparto, soprattutto in difesa e a centrocampo, dove le rotazioni sono ormai ridotte al minimo.

Una buona notizia: il ritorno di Lookman

In mezzo a tante ombre, una luce arriva dal ritorno in campo di Lookman, finalmente rivisto contro il Torino. Il nigeriano ha fatto il suo ingresso a pochi minuti dalla fine, riprendendo confidenza con il campo. La sua presenza è fondamentale per una squadra che, in assenza di vari giocatori offensivi, ha bisogno come il pane di fantasia, accelerazioni e soluzioni alternative. Lookman potrebbe tornare titolare contro la Juventus, ma Juric lo deciderà solo in settimana. La sua capacità di creare superiorità numerica e colpire in contropiede può diventare un’arma chiave nel big match dell’Allianz Stadium, dove l’Atalanta sarà chiamata a una prova di grande carattere, a prescindere dai tanti assenti, per confermare l'ottima prova contro il Torino.