Juve-Atalanta, altri infortuni per Juric: due ko fondamentali dopo CdK e Scalvini. Ma Lookman...

I nerazzurri sono in emergenza totale in vista della sfida contro i bianconeri all'Allianz Stadium
4 min
Juve-Atalanta, altri infortuni per Juric: due ko fondamentali dopo CdK e Scalvini. Ma Lookman...© Liverani/LaPresse
Un tris, ma anche tanta sfortuna. Saranno giorni difficili per l’Atalanta, che si avvicinerà alla delicata sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium con una rosa decimata. Dopo gli infortuni di De Ketelaere e Scalvini in Champions League contro il Psg, la squadra di Ivan Juric ha continuato a perdere pezzi: nell’ultimo match vinto contro il Torino, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con altri due ko nel primo tempo, quelli di Zalewski e Hien, usciti entrambi per problemi muscolari (in attesa degli esami). Una doppia tegola che va a sommarsi a una lista di indisponibili già allarmante in vista del big match della prossima settimana contro la squadra di Tudor.

Atalanta, emergenza senza fine

Gli infortuni di Hien e Zalewski aggravano un quadro già complicato. In Champions League, contro il PSG, erano già usciti malconci Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini. Le ultime notizie sono in chiaroscuro: il belga potrebbe riuscire a recuperare per la trasferta contro la Juve (risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro, ma è da monitorare) come ha spiegato Juric: "Ci auguriamo che Charles possa recuperare per settimana prossima". Al contrario per il difensore azzurro i tempi saranno più lunghi. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore lungo della coscia destra, con uno stop stimato in 18 giorni, che lo costringerà a saltare le prossime gare. A completare il quadro ci sono poi i problemi fisici di Ederson, alle prese con un fastidio persistente al ginocchio che ancora non gli ha permesso di esordire in Serie A, e quelli di Scamacca, che sta convivendo con una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro. La situazione obbliga Juric a soluzioni d’emergenza in ogni reparto, soprattutto in difesa e a centrocampo, dove le rotazioni sono ormai ridotte al minimo.

Una buona notizia: il ritorno di Lookman

In mezzo a tante ombre, una luce arriva dal ritorno in campo di Lookman, finalmente rivisto contro il Torino. Il nigeriano ha fatto il suo ingresso a pochi minuti dalla fine, riprendendo confidenza con il campo. La sua presenza è fondamentale per una squadra che, in assenza di vari giocatori offensivi, ha bisogno come il pane di fantasia, accelerazioni e soluzioni alternative. Lookman potrebbe tornare titolare contro la Juventus, ma Juric lo deciderà solo in settimana. La sua capacità di creare superiorità numerica e colpire in contropiede può diventare un’arma chiave nel big match dell’Allianz Stadium, dove l’Atalanta sarà chiamata a una prova di grande carattere, a prescindere dai tanti assenti, per confermare l'ottima prova contro il Torino.

 

 

 

