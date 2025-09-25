Atalanta in emergenza verso la Juve: Juric a Torino senza 6 giocatori! De Ketelaere…

Nel giorno in cui allo stadio di Bergamo sono state montate le nuove insegne che ufficializzano come l'impianto si chiamerà "New Balance Arena", l'Atalanta ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Juric martedì. Le buone notizie arrivano da De Ketelaere, il belga si è allenato individualmente in campo e proverà il recupero in vista della Juventus, Hien (risentimento fasciale all'adduttore lungo sinistro) e Zalewski (lesione di primo grado al bicipite femorale) allo Stadium non ci saranno ma lo svedese spera di farcela per la successiva gara di Champions contro il Club Brugge. Le assenze, per Juric, saranno quindi ancora parecchie nel prossimo turno di campionato e riguarderanno tutti i reparti visto che saranno costretti al forfait anche Kolasinac, Ederson, Scamacca, Scalvini e Bakker per un totale di 6 assenti certi. Resta da capire come il tecnico intenderà utilizzare Lookman, il nigeriano è tornato in gruppo la scorsa settimana e a Torino si è rivisto in campo per pochi minuti nel finale, uno spezzone più lungo di gara contro la Juventus sembra auspicabile ma va anche sottolineato come le risposte arrivate dagli uomini offensivi al cospetto dei granata siano state molto importanti: Samardzic è stato il migliore in campo con Krstovic (2 reti), Sulemana ha segnato e ha servito un assist.