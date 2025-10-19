Juric dopo Atalanta-Lazio: "Abbiamo perso punti clamorosi tra Pisa, Como, Juve..."© .

Altro pari per l'Atalanta che esce con tanti rimpianti dallo 0-0 casalingo contro la Lazio . Al termine del match, il tecnico della Dea Ivan Juric ha analizzato così la sfida a Dazn: "Si allena tutto in fase offensiva, si lavora ogni giorno. Abbiamo fatto una grandissima partita, creato tanto senza concedere niente. Un vero peccato. Poi sono convinto che questi punti li ritrovi anche quando non sarai brillante". Sulla prestazione di Lookman : "Ha passato un'estate turbolenta, è diverso allenarsi da solo e allenarsi in gruppo. Da quando è rientrato sta alzando il livello. Oggi ha sfiorato il gol, l'assist. Atteggiamento giusto, ma ho visto che poi è andato in difficoltà".

Juric e i punti persi

Un altro pareggio per la Dea, guardando ai punti persi Juric chiarisce: "Anche ad altri poteva girare meglio. Penso che abbiamo perso punti clamorosi come contro Pisa, Como, contro la Juve abbiamo provato fino alla fine. Contro Pisa e oggi abbiamo strameritato di vincere, ma non siamo riusciti. Dobbiamo continuare con questo livello di gioco, alzarlo in area di rigore e credere che alla fine tutto torna". Poi conclude: "Non ho mai visto la Lazio così in difficoltà, non superare il campo per mezz'ora. C'è grande rammarico, adesso ci metteremo apposto, miglioreremo. I ragazzi hanno spirito, faremo dei punti, ma ogni partita è a sé. Prepariamo la prossima".

Scamacca, Ahanor e Bernasconi

A Sky Sport ha aggiunto: "Se oggi guardiamo le statistiche è un miracolo pensare che non abbiamo vinto". Poi su Scamacca: Mi ha dato solo un assagggino a inzio stagione, vedo molto potenziale. Krstovic è entrato bene, sono due attaccanti che possono fare bene". E su Ahanor e Bernasconi: "Posso crescere tanto. Bernasconi sta meglio di partita in partita dopo una anno di C".