Juric esonerato dall'Atalanta, ufficiale: il comunicato e le novità sul sostituto

La sconfitta contro il Sassuolo ( qui le parole nel post partita ) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta . La formazione nerazzurra dopo 11 giornate di Serie A è tredicesima in classifica, con appena 13 punti , frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte . Un andamento ben al di sotto delle aspettative, che ha portato il club alla decisione di dire addio al tecnico croato.

Il comunicato dell'Atalanta

Ecco il comunicato dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

Il nuovo allenatore: in arrivo Palladino

L'Atalanta ha deciso di sfruttare la pausa nazionali per trovare un nuovo allenatore e dargli il tempo di conoscere la squadra e impostare la propria strategia di gioco. Il preferito in questo senso è Raffaele Palladino. Le due parti stanno cercando l'accordo definitivo, ma è lui il favorito per sedersi sulla panchina nerazzurra. L'ex Fiorentina e Monza è il profilo ideale per provare a risollevare le sorti della squadra: stesso modulo, il 3-4-2-1, idee diverse. Così facendo il passaggio al nuovo allenatore sarà meno traumatico e più veloce, nella speranza che possa presto dare una svolta all'Atalanta.