Palladino, furia Var: "Tocco palese, ci stiamo complicando la vita. Atalanta troppo brutta"

VERONA - "Non parlo mai degli arbitri, sbagliare è umano. Ma sinceramente è evidente che il giocatore tocca, è troppo palese. C'è il Var per semplificare le cose, sembra che ci stiamo davvero complicando la vita. Basterebbe vedere, c'è il tocco. Magari non cambia la direzione ma il tocco è palese e cambia il risultato di una partita perché poi magari andavamo sul 2-1 e invece siamo andati sul 3-0. Mi dispiace. Detto questo brutta prestazione e ci assumiamo e mi assumo le responsabilità di quel che è successo oggi, non abbiamo capito che tipo di partita doveva essere oggi". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino , al termine del match perso 3-1 in casa dell'Hellas : "Il Verona sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà sull'intensità e i duelli. Sono ultimi nel possesso palla, sapevamo che giocano verticale, diretti. Non abbiamo capito la partita , non abbiamo saputo adattarci al tipo di partita che doveva essere".

Il calo

"Zalewski ha definito la prestazione 'moscia'? Sono d'accordo. È la parola giusta. Probabilmente è colpa mia, ora lecchiamoci le ferite consapevoli che non deve succedere più. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, poteva essere un'occasione per risalire in classifica. Come mi spiego questo calo dopo tre vittorie di fila? Non me lo spiego. Dopo Napoli avevo avuto grandi risposte da questi ragazzi, facendo una settimana molto bella con tre vittorie. Non ho avuto segnali di leggerezza nella preparazione della partita, altrimenti avrei preso provvedimenti. Sono cose inspiegabili, bisogna analizzare ed è compito mio. È stata un'Atalanta troppo brutta, mi aspetto risposte da tutti. Potrebbe essere un ko 'benefico'? Sono il capo di questa squadra e non accetto questa cosa. Dev'esserci una mentalità vincente. Probabilmente questa partita ci farà crescere, perché quando prendi una bella mazzata ti rialzi, ma devo dare un segnale. Che queste partite non sono accettabili", ha concluso Palladino.

Le parole di Zanetti

"Abbiamo fatto una partita sopra le righe, di alto livello, oggi siamo riusciti ad andare oltre, non è la prima partita che facciamo così, ma oggi abbiamo concesso poco a una squadra che macina occasioni da gol a raffica, penso che sia una serata bellissima. Non sono contento per me stesso, ma per i ragazzi". Lo ha dichiarato, sempre ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Verona, Paolo Zanetti: "Questo è un gruppo particolare, abbiamo parlato tanto, abbiamo perso ore a vedere video. Questa settimana abbiamo parlato meno e lavorato molto di più, abbiamo capito che tipo di partita dovevamo fare. Avevamo preparato una partita umile, ma molto coraggiosa e aggressiva, ci siamo preparati al massimo delle nostre capacità, una reazione doveva esserci, i ragazzi hanno messo tutto quello avevano a livello mentale e fisico. Giovane? Lui si sentiva responsabile di quanto accaduto, ma io l'ho aiutato come se fosse mio figlio, è un ragazzo meraviglioso, per la prima volta lontano da casa, in certi momenti si può scaricare la colpa sui ragazzi, ma io preferisco prendermele, quando ha segnato mi ha detto che mi voleva molto bene".