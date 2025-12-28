Palladino: "Rammarico è aver preso quel gol. Ho abbracciato Djimsiti ma è un episodio che capita"

"Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto a quello degli ultimi anni, stando un po' più bassi: potevamo fare un po' meglio la fase di non possesso e la gestione della palla". Così Raffaele Palladino commenta la sconfitta contro l'Inter di Cristian Chivu valida per la 17ª giornata di campionato. Alla New Balance Arena, l' Atalanta paga il grave errore di Berat Djimsiti che spiana la strada al gol di Lautaro Martinez (65'), servito dal neo entrato Pio Esposito , per il definitivo 1-0. La classifica vede dunque la Dea chiudere l'anno con 22 punti che valgono il 10º posto con un ritardo di 5 punti dalla 6ª posizione. La prossima giornata, il pubblico di Bergamo riceverà Gian Piero Gasperini , atteso per la prima volta da avversario sabato 3 gennaio. A seguire, l'Atalanta affronterà il Bologna al Dall'Ara: appuntamento mercoledì 7. Queste le parole di Palladino: "Nel primo tempo siamo stati un po' sterili, molto meglio nel secondo. Il rammarico è per questo gol preso quando i valori si stavano riequilibrando e che ci ha fatto male - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Poi abbiamo cambiato anche sistema di gioco, c'è stata una grande occasione con Samardzic .

Palladino: "Ho abbracciato Djimsiti"

"Alla squadra ho detto che questa partita ci farà crescere, ce la siamo giocata con tutte le nostre armi - ha aggiunto - . Dobbiamo accettare il risultato e svoltare subito, perché ci aspetta subito un'altra partita altrettanto difficile contro la Roma. Cosa ho detto a Djimsiti? A fine partita mi sono sentito di abbracciarlo, perché di solito questi errori non li fa e non me la posso prendere con lui. Purtroppo sono errori che capitano durante la stagione ed è accaduto stasera purtroppo. Alla fine ho chiuso con quattro attaccanti per mettere ancora più pressione ma quando giochi contro queste grandi squadre devi essere perfetto perché non te le concedono tante. Ci è mancato questo, ma ce la siamo giocata fino alla fine. Il ritorno di Gasperini? Non è una sfida mia contro il passato, Gasperini è stato un maestro per me e lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato da calciatore. Abbiamo scalato delle posizioni, siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo e contro la Roma cercheremo di fare risultato".