Atalanta-Inter, diretta: risultato in tempo reale e formazioni, Chivu nella trappola Bergamo

Benvenuti alla diretta della sfida tra Atalanta e Inter valida per la 17ª giornata di campionato. Reduci dal ko in semifinale di Supercoppa Italiana, gli uomini di Chivu tornano in campo a Bergamo a caccia dei 3 punti utili per scavalcare il Milan in testa alla classifica (la formazione di Allegri ha sconfitto il Verona a San Siro). Dall'altra parte del campo c'è ora la Dea di Palladino, che punta a sua volta al tris di campionato dopo i successi su Cagliari e Genoa per compiere un altro passo avanti verso la zona Europa.
19:45
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino
INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
19:30
Il pronostico di Atalanta-Inter
Analisi e quote del big match della 17ª giornata di Serie A alla New Balance Arena di Bergamo. LEGGI TUTTO
19:15
Curiosità e statistiche
Gli Opta Facts sulla sfida di Bergamo tra la Dea di Palladino e i nerazzurri di Chivu
19:00
Palladino in conferenza
"Djimsiti da valutare. Il mercato non mi piace e se noto questa cosa...", le parole dell'allenatore orobico in vista dell'Inter.
18:45
Le parole di Chivu
Il tecnico alla vigilia della sfida con l'Atalanta. Dalle condizioni di Calhanoglu a Luis Henrique-Diouf, fino al capitolo sul centrocampista che piace alla Juve.
18:30
Frattesi porta i soldi per Palestra
Primi contatti per l’esterno: l’operazione va finanziata attraverso una cessione.
18:15
Calhanoglu, l'addio all'Inter vale...
Chivu ha già allenato il centrocampista che farebbe ritorno alla Pinetina e lo ha promosso a pieni voti: con lui i nerazzurri possono cambiare modulo.
18:00
La direzione arbitrale
Arbitro: La Penna (Roma); Assistenti: Berti-Perrotti; IV Ufficiale: Rapuano; Var: Abisso; Ass. Var: Manganiello.
17:45
Atalanta-Inter: le probabili formazioni
Queste le panchine e i possibili schieramenti di Palladino e Chivu per la 17ª giornata di Serie A:
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Musah, Zalewski, Brescianini, Pasalic, Krstovic, Samardzic, Maldini.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Taho, Bisseck, Cocchi, Carlos Augusto, Cinquegrano, Zielinski, Diouf, Frattesi, Sucic, Spinaccè, Esposito.