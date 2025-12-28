Atalanta-Inter, diretta: risultato in tempo reale e formazioni, Chivu nella trappola Bergamo

Benvenuti alla diretta della sfida tra Atalanta e Inter valida per la 17ª giornata di campionato. Reduci dal ko in semifinale di Supercoppa Italiana, gli uomini di Chivu tornano in campo a Bergamo a caccia dei 3 punti utili per scavalcare il Milan in testa alla classifica ( la formazione di Allegri ha sconfitto il Verona a San Siro ). Dall'altra parte del campo c'è ora la Dea di Palladino , che punta a sua volta al tris di campionato dopo i successi su Cagliari e Genoa per compiere un altro passo avanti verso la zona Europa.

19:00

18:45

18:30

18:15

18:00

La direzione arbitrale

Arbitro: La Penna (Roma); Assistenti: Berti-Perrotti; IV Ufficiale: Rapuano; Var: Abisso; Ass. Var: Manganiello.

17:45

Atalanta-Inter: le probabili formazioni

Queste le panchine e i possibili schieramenti di Palladino e Chivu per la 17ª giornata di Serie A:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Musah, Zalewski, Brescianini, Pasalic, Krstovic, Samardzic, Maldini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Taho, Bisseck, Cocchi, Carlos Augusto, Cinquegrano, Zielinski, Diouf, Frattesi, Sucic, Spinaccè, Esposito.

New Balance Arena, Bergamo.