Marotta: “Conte? Bravo comunicatore, sa distrarre attenzione. Favorito è...". Su Frattesi risponde così

BERGAMO - "C'èn stato un grande lavoro da parte della società, con la chiusura di un bilancio importante: un attestato di stima che ci lusinga è il sostegno positivo dei tifosi". Così, ai microfoni di Dazn, il presidente e amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con l'Atalanta, commenta il 2025 dei nerazzurri. Poi, sul tecnico del Napoli Antonio Conte, con cui ha lavorato ai tempi della Juventus e oggi rivale numero uno per lo Scudetto, dice: "Una domanda che mi stuzzica, Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore, sa distogliere l'attenzione. Il Napoli è favorito perché ha vinto e investito, è l'unica squadra che ha tenuto l'allenatore. Noi abbiamo cambiato facendo investimenti sui giovani e ce la giocheremo, ma il Napoli è il serio candidato alla vittoria finale".