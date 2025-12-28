Conte, mani avanti e Annibale: "Juve e le altre... niente testa sotto la sabbia. Napoli non pronto"

Napoli, un anno bellissimo

"Festeggiamo un anno bellissimo - ha esordito l'allenatore del Napoli -, dove abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato come la vittoria dello scudetto e coronato con la vittoria della Supercoppa, dove abbiamo dovuto battere tre squadre come Milan, Inter e Bologna. È inevitabile che ti dispiaccia un po' che finisca, perchè a Napoli festeggiano davvero in maniera diversa quando vinci. In campionato siamo lì, cercando di stare vicino all'alta classifica e lo stiamo facendo bene".

Conte e la citazione ad Annibale

Conte ha poi acontinuato: "Quest'anno stiamo affrontando diverse problematiche anche abbastanza serie, ma lo stiamo facendo sempre da uomini coraggiosi e questo va detto di questi ragazzi. Si può vincere o perdere, ma loro la maglia e lo scudetto lo vogliono onorare e rendere orgogliosi i tifosi. Annibale diceva che se non c'è una strada bisogna costruirla e noi ce la stiamo costruendo con lavoro e dedizione, affrontando le difficoltà. Anche oggi non c'erano Meret, Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Gilmour. Giocatori importanti e ci auguriamo che possano tornare, non so quando perchè ci sono due infortuni molto gravi come quelli di De Bruyne e Lukaku. Bisognerà capire quando e in che condizione torneranno".