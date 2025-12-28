Hojlund trascina il Napoli, doppietta show alla Cremonese: Conte a -1 da Allegri

Successo esterno per il Napoli, che supera la Cremonese e ritrova i 3 punti dopo il ko di Udine. Reduci dal trionfo in Supercoppa italiana, gli uomini di Antonio Conte sbancano lo Zini trascinati dalla doppietta di Rasmus Hojlund (13', 45') e salgono a quota 34 punti con un ritardo di una lunghezza dal Milan di Max Allegri, che a San Siro ha a sua volta sconfitto il Verona per 3-0. Subito dietro l'Inter di Cristian Chivu, attesa a Bergamo alle ore 20.45. L'agenda dei campioni d'Italia in carica - a cui spetta recuperare la 16ª giornata contro il Parma da disputarsi il 14 gennaio al Maradona - prevede ora la trasferta all'Olimpico contro la Lazio prevista per il 4 gennaio. La Cremonese resta invece ferma a quota 21 punti con un vantaggio di 9 punti dal terzultimo posto: la prossima c'è la Fiorentina il 4 gennaio al Franchi.
Cremonese-Napoli: il racconto della partita
Napoli subito aggressivo, con Hojlund che sblocca le marcature dopo 13 minuti di gioco grazie alla ribattuta vincente sul rimpallo in area. La Cremonese si dimostra compatta ma fatica a proporsi in avanti subendo poi il doppio vantaggio firmato dall'ex Atalanta e United, che finalizza il cross deviato di Politano allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, la formazione di Conte amministra il gioco senza difficoltà difendendo il doppio vantaggio fino al triplice fischio.