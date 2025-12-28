Hojlund trascina il Napoli, doppietta show alla Cremonese: Conte a -1 da Allegri

Successo esterno per il Napoli, che supera la Cremonese e ritrova i 3 punti dopo il ko di Udine. Reduci dal trionfo in Supercoppa italiana, gli uomini di Antonio Conte sbancano lo Zini trascinati dalla doppietta di Rasmus Hojlund (13', 45') e salgono a quota 34 punti con un ritardo di una lunghezza dal Milan di Max Allegri, che a San Siro ha a sua volta sconfitto il Verona per 3-0. Subito dietro l'Inter di Cristian Chivu, attesa a Bergamo alle ore 20.45. L'agenda dei campioni d'Italia in carica - a cui spetta recuperare la 16ª giornata contro il Parma da disputarsi il 14 gennaio al Maradona - prevede ora la trasferta all'Olimpico contro la Lazio prevista per il 4 gennaio. La Cremonese resta invece ferma a quota 21 punti con un vantaggio di 9 punti dal terzultimo posto: la prossima c'è la Fiorentina il 4 gennaio al Franchi.