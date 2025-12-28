Chivu e l’Inter prima: “Strada ancora lunga”. Poi è netto: “Quello che dice Conte non mi interessa”

" Miglior regalo per i tifosi? Uno scontro diretto , l'Atalanta è una squadra forte che negli ultimi anni ha fatto tantissimo ed è da affrontare con quello che abbiamo preparato, c'era un altro allenatore prima ed era difficile con un altro tecnico. Abbiamo fatto una gara come le ultime fatte, dobbiamo migliorare ma sono contento. È un regalo per i tifosi e le famiglie che sono sempre dietro a noi", ha detto, ai medesimi microfoni, Lautaro Martinez al termine del match.

Le parole di Esposito

"Cosa ho pensato quando sono entrato? Ho pensato ad entrare con la testa giusta per entrare subito in partita, mi è capitata una palla decisiva, ho preso la scelta migliore passandola a Lauti. Cosa aspetto dal 2026? Niente, cerco di andare avanti con la mia mentalità, cerco di lavorare tutti i giorni, cerco di imparare da lui e da altri campioni, qui è facile imparare", ha aggiunto, sempre a Dazn, Francesco Pio Esposito.

Le parole di Luis Hernrique

Così, invece, Luis Enrique: "Questa vittoria significa tantissimo perché abbiamo lavorato tanto per arrivare qui. Siamo tanto contenti. L'Inter può arrivare altissimo. Dobbiamo puntare sempre al massimo, siamo l'Inter. E poi penso che il tempo di gioco e miei compagni mi aiutano tanto. Le difficoltà sono state causate dal livello alto dell'Inter e perché avevo bisogno di tempo per inserirmi nelle dinamiche di gioco. La cosa più difficile e più bella da quando sei all'Inter? La più difficile penso la sconfitta contro il Bologna. La più bella sempre la prossima".