"Palladino è Mister Personalità: il suo segreto e perché allenerà la Juve, dove meritava di più"

"Palladino, un percorso eccezionale in panchina"

Immaginava che sarebbe diventato un allenatore? «No, non credevo che si buttasse nel mondo del calcio di nuovo, poi in questa veste. Però in campo era uno che si faceva rispettare: dai compagni, dagli avversari. Da tutti. Poi era un calciatore di qualità, mi ha aiutato a raggiungere dei risultati che nessun altro poi ha ottenuto. Il mio è stato un quinquennio importante». Cosa le piace dello stile di Palladino? «Le sue squadre sono votate all’attacco: c’è una grande attenzione agli inserimenti, al modo di giocare sugli errori dell’avversario, avanti sempre con 4 o 5, a volte pure 6 uomini offensivi. Ha avuto un grande maestro come Gasperini». Dopo l’esonero di Tudor si aspettava la gran chiamata dai bianconeri? O sarebbe stato presto per lui? «No, affatto. Prima arrivano queste opportunità, prima maturano gli allenatori. Questo resta il mestiere più bello del mondo e lui aveva credenziali importanti. Magari, chissà...». Pare di capire che, fino a questo momento, l’abbia convinta. «Ha allenato prima il Monza e poi la Fiorentina: il suo è stato un percorso eccezionale: con i brianzoli ha ottenuto risultati buonissimi, altrove si è messo in evidenza per il carattere e per il gioco della sua squadra». Sembra reggere perfettamente la pressione. L’aveva notato anche allora? «Se non hai personalità, non vai da nessuna parte. Non ti metti in ballo. Non ti metti in gioco. Dico che ha avuto coraggio, soprattutto nel subentrare ad allenatori importanti». Cosa sta dando all’Atalanta? «Adesso si è ristabilita l’atmosfera che c’era prima: la Dea è sempre ad alti livelli, una squadra che può far male in qualsiasi modo. Quando giochi contro di loro, sai benissimo a cosa vai incontro».