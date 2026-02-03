Dopo la vittoria netta contro il Parma, la Juventus ha cominciato a preparare la sfida contro l' Atalanta ( ecco l'arbitro dell'incontro ). Giovedì alle 21:00, infatti, i bianconeri sfideranno la squadra di Palladino nei quarti di finale di Coppa Italia, match che la Vecchia Signora vorrà vincere a ogni costo. Oltre alle novità su Vlahovic , dall'allenamento bianconero arrivano altre buone e cattive notizie per Luciano Spalletti .

Juve, le ultime dall'allenamento: out Yildiz, ci sono Boga e Holm

Nell'allenamento odierno, infatti, non è sceso in campo Kenan Yildiz. Il fantasista turco è stato costretto al cambio per un infortunio muscolare all'adduttore nel corso del match contro il Parma e ha svolto lavoro personalizzato. A due giorni dalla sfida contro l'Atalanta sembra difficile che possa scendere in campo e la speranza è che possa recuperare in vista della sfida di Serie A contro la Lazio. Primo allenamento in bianconero, invece, per Boga e Holm, che dovrebbero essere quindi a disposizione di Spalletti per la sfida di Coppa Italia.

Niente conferenza stampa per Spalletti

E a proposito di Spalletti, niente conferenza stampa alla vigilia della Coppa Italia per l'allenatore della Juventus. Visti i tanti impegni ravvicinati, infatti, il tecnico italiano ha deciso di non rispondere alle domande dei giornalisti così da concentrarsi sulla preparazione di questa importante partita. Domani, quindi, la squadra scenderà di nuovo in campo per allenarsi e poi giovedì scenderà in campo contro la formazione di Palladino.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE