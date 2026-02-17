Atalanta, Percassi furioso con il Borussia: "Ci ha mancati di rispetto. È molto grave". Il motivo

"Non siamo andati al pranzo Uefa con il Borussia Dortmund perchè credo che ci sia stata una grande mancanza di rispetto nei confronti dell'Atalanta". A dirlo è Luca Percassi , intervenuto prima del fischio d'inizio della gara contro i gialloneri di Niko Kovac valida per il primo atto dei playoff di Champions League. L'amministratore delegato dell'Atalanta ha risposto sul caso Samuele Inacio , attaccante classe 2008 cresciuto a Zingonia e figlio dell'ex esterno della Dea Pià , oggi suo procuratore. Nell'estate 2024 infatti, il giocatore ha scelto di trasferirsi presso le giovanili del Dortmund, ricevendo inoltre la convocazione per la sfida contro la formazione di Raffaele Palladino .

Percassi: "Il Borussia non ha voluto risolvere"

"Oggi vediamo in panchina da loro un tesserato cresciuto a Zingonia, il cui papà era stato portato nella prima presidenza a Bergamo - ha dichiarato ai microfoni di Sky - . Non voglio giudicare la decisione di una famiglia, quello che secondo me è molto grave è che da parte del Borussia non ci sia stata una disponibilità concreta a sedersi e risolvere. Ho incontrato sia l'amministratore delegato che il direttore sportivo del Borussia, vediamo se in questa settimana vorranno affrontare questa situazione da grande club", ha concluso Percassi.