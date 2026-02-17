Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta, Percassi furioso con il Borussia: "Ci ha mancati di rispetto. È molto grave". Il motivo

L'amministratore della Dea è intervenuto prima del fischio d'inizio della trasferta al Westfalenstadion valida per il primo atto dei playoff di Champions
2 min
Luca PercassiatalantaInacio
Atalanta, Percassi furioso con il Borussia: "Ci ha mancati di rispetto. È molto grave". Il motivo© ANSA
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

"Non siamo andati al pranzo Uefa con il Borussia Dortmund perchè credo che ci sia stata una grande mancanza di rispetto nei confronti dell'Atalanta". A dirlo è Luca Percassi, intervenuto prima del fischio d'inizio della gara contro i gialloneri di Niko Kovac valida per il primo atto dei playoff di Champions League. L'amministratore delegato dell'Atalanta ha risposto sul caso Samuele Inacio, attaccante classe 2008 cresciuto a Zingonia e figlio dell'ex esterno della Dea Pià, oggi suo procuratore. Nell'estate 2024 infatti, il giocatore ha scelto di trasferirsi presso le giovanili del Dortmund, ricevendo inoltre la convocazione per la sfida contro la formazione di Raffaele Palladino

Percassi: "Il Borussia non ha voluto risolvere"

"Oggi vediamo in panchina da loro un tesserato cresciuto a Zingonia, il cui papà era stato portato nella prima presidenza a Bergamo - ha dichiarato ai microfoni di Sky - . Non voglio giudicare la decisione di una famiglia, quello che secondo me è molto grave è che da parte del Borussia non ci sia stata una disponibilità concreta a sedersi e risolvere. Ho incontrato sia l'amministratore delegato che il direttore sportivo del Borussia, vediamo se in questa settimana vorranno affrontare questa situazione da grande club", ha concluso Percassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS