Palladino su episodio Hien-Hojlund in Atalanta-Napoli: "Non c’è nulla da dire, fallo chiaro ed evidente"

Pacatezza e analisi senza alzare i toni: Palladino a Dazn ha preferito non alimentare il fuoco delle polemiche. Dopo il durissimo sfogo di Manna contro l'arbitro Chiffi per la rete annullata a Gutierrez per un contatto di Hojlund su Hien giudicato falloso, anche il tecnico dell'Atalanta ne ha parlato. Una versione totalmente diversa rispetta a quella del Napoli, molto più dura a causa anche della sconfitta e del ribaltano della Dea. Non solo il mister, anche il diretto interessato Hien si è difeso.
Atalanta-Napoli, le parole di Palladino
L'allenatore dell'Atalanta ha prima parlato della partita: "Credo che la squadra abbia aggiunto grande consapevolezza nei propri mezzi. Soli 3 mesi fa abbiamo affrontato il Napoli e perso 3-1. Da lì è iniziato un percorso e siamo cresciuti. C’è tanta autostima e siamo felici di questa prestazione. Abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Questa gara ci dà tanta energia anche per la partita di Champions". Poi ha continuato sull'analisi del match: "Quando prepari una partita lo fai pensando anche ai cambi, eventuale espulsione, ultimi dieci minuti: in una partita ci sono tante partite. La mia idea era di essere molto verticali nel primo tempo. Sulemana ha stancato la difesa nel primo tempo. Siamo stati un po' sterili però, poi nella ripresa ho messo Samardzic in una posizione che sente sua e sono felice per lui. È un ragazzo che ha trovato poco spazio ed è stato bravo a subentrare". Poi Palladino ha parlato anche dell'episodio tanto discusso...
"Gol annullato a Gutierrez? Fallo chiaro"
Palladino ha così commentato l'episodio incriminato: "Gol annullato a Gutierrez? L’episodio l’ho visto, per quanto mi riguarda vedo che il mio giocatore affronta Hojlund affronta Hien ed era in vantaggio e poi si vede assolutamente una trattenuta e viene spinto a terra. Per me non c’è nulla da dire, per me è un fallo chiaro ed evidente perché c’è un contatto. A noi dicono sempre che quando l’arbitro vede un contatto poi decide. Capisco la posizione del Napoli, ma non voglio stare qui a parlare di episodi. Abbiamo fatto una grande partita conto una squadra allenata da un grande allenatore".
Le parole di Hien
Il difensore ha parlato dell'episodio incriminato: "Secondo me è fallo. Non mi piace parlare di queste cose dopo la partita, però mi è stato chiesto e secondo me non è fallo, lui ha tenuto le mia braccia e se non vado a terra, io prendo questa palla". Poi lo svede ha parlato in generale del duello con Hojlund: "È sempre difficile giocare contro questi attaccanti che sono veramente forti. È un giocatore che può andare in profondità può andare incontro, quindi è un po' più difficile, però secondo me io ho fatto una buona partita, ho dato il massimo. Il mister ci ha sempre dato tanta fiducia, anche dopo le sconfitte che è sempre dura, è una dimostrazione di forza nel nostro gruppo".
