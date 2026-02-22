Palladino su episodio Hien-Hojlund in Atalanta-Napoli: "Non c’è nulla da dire, fallo chiaro ed evidente"

Atalanta-Napoli, le parole di Palladino

L'allenatore dell'Atalanta ha prima parlato della partita: "Credo che la squadra abbia aggiunto grande consapevolezza nei propri mezzi. Soli 3 mesi fa abbiamo affrontato il Napoli e perso 3-1. Da lì è iniziato un percorso e siamo cresciuti. C’è tanta autostima e siamo felici di questa prestazione. Abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Questa gara ci dà tanta energia anche per la partita di Champions". Poi ha continuato sull'analisi del match: "Quando prepari una partita lo fai pensando anche ai cambi, eventuale espulsione, ultimi dieci minuti: in una partita ci sono tante partite. La mia idea era di essere molto verticali nel primo tempo. Sulemana ha stancato la difesa nel primo tempo. Siamo stati un po' sterili però, poi nella ripresa ho messo Samardzic in una posizione che sente sua e sono felice per lui. È un ragazzo che ha trovato poco spazio ed è stato bravo a subentrare". Poi Palladino ha parlato anche dell'episodio tanto discusso...