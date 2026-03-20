L'Atalanta blinda Carnesecchi: Ederson pronto a lasciare l'Italia, le ultime sui rinnovi

La Dea non lascia ma raddoppia. Metabolizzata la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la famiglia Percassi ha già iniziato le manovre per mantenere l’Atalanta a grandi livelli. Perché quella contro il Bayern non dovrà restare l’ultima apparizione in Champions dei bergamaschi, che intendono ora staccare il pass per l’Europa per il nono anno nelle ultime dieci stagioni. Una qualificazione alle coppe da provare a conquistare sia attraverso il campionato (finisse oggi, i nerazzurri andrebbero a giocare la Conference) sia soprattutto provando ad arrivare in fondo alla Coppa Italia. Trofeo sfuggito ben 3 volte in finale nell’ultimo decennio. Magari stavolta sarà la volta buona e in quel caso, oltre ad arricchire la bacheca, il club otterrebbe pure l’accesso all’Europa League. Bingo.
Atalanta, partono i rinnovi: da Carnesecchi a De Roon
Intanto in casa nerazzurra prosegue la campagna relativa alla blindatura dei gioielli. A partire dall’artefice della rinascita atalantina dopo il deludente avvio di stagione. Quel Raffaele Palladino che la Dea vuole tenersi stretta ancora a lungo: per questo sono già partiti i contatti col suo agente Beppe Riso per il rinnovo fino al 2029. Capitolo calciatori: dopo il rinnovo di Lorenzo Bernasconi fino al 2030 è in dirittura d’arrivo pure quello di Marco Carnesecchi. Stessa durata per il portiere della nazionale, che vedrà i propri emolumenti lievitare dagli attuali 800 mila euro più bonus a 2,5 milioni a stagione. Solo una formalità invece i prolungamenti fino al 2027 di capitan De Roon e del terzino Zappacosta.
Dea, Scamacca resta. Ederson verso l'Atletico
Due usati sicuro che rimangono tra le certezze di una Dea che intende rinnovare il contratto anche a Gianluca Scamacca. Il bomber romano va in scadenza nel 2027 ed è tempo di sedersi al tavolo delle negoziazioni. Destino diverso per Ederson: il centrocampista brasiliano sarà l’ennesimo gioiello destinato a salutare Zingonia. L’ha già prenotato l’Atletico Madrid (accordo col mediano per un quinquennale da 4 milioni netti all’anno più bonus) che intende sfruttare gli ottimi rapporti con la società bergamasca per bruciare le concorrenti nella corsa all’ex Salernitana.