L'Atalanta blinda Carnesecchi: Ederson pronto a lasciare l'Italia, le ultime sui rinnovi

La Dea non lascia ma raddoppia. Metabolizzata la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la famiglia Percassi ha già iniziato le manovre per mantenere l’Atalanta a grandi livelli. Perché quella contro il Bayern non dovrà restare l’ultima apparizione in Champions dei bergamaschi, che intendono ora staccare il pass per l’Europa per il nono anno nelle ultime dieci stagioni. Una qualificazione alle coppe da provare a conquistare sia attraverso il campionato (finisse oggi, i nerazzurri andrebbero a giocare la Conference) sia soprattutto provando ad arrivare in fondo alla Coppa Italia. Trofeo sfuggito ben 3 volte in finale nell’ultimo decennio. Magari stavolta sarà la volta buona e in quel caso, oltre ad arricchire la bacheca, il club otterrebbe pure l’accesso all’Europa League. Bingo.