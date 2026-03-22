Palladino: "Non dobbiamo porci limiti, in campionato abbiamo riaperto tutto". Su De Roon...

"Contento di non aver preso gol, avevo timore del Verona"

L'soffre ma porta a casa i tre punti contro ilgrazie a una rete di. Dopo aver dominato nel primo tempo, i nerazzurri vanno in difficoltà nella seconda frazione di gioco, riuscendo però a difendere il risultato. La Dea sale così a quota 50 punti e si porta a -4 dalla Juve - ha dettoin conferenza stampa -. Contento per i ragazzi perché hanno giocato tanto dove c'è stato anche il calo fisico. Servirà raccogliere le energie fondamentali riaprendo diverse posizione.. Abbiamo rischiato qualcosina, ma voglio sottolineare la prova dei ragazzi, abbiamo giocato tanto,, era importante arrivare alla sosta con una vittoria, bisogna recuperare energie fisiche e mentali".

Nel secondo tempo l'Atalanta è stata costretta a difendersi dagli attacchi del Verona. Sulla prestazione della retroguardia ha aggiunto: "Contento di non aver preso gol e faccio i complimenti a tutta la squadra. Io avevo timore della gara contro il Verona perché venivamo dalla trasferta in Champions dove avevamo speso delle energie fisiche e mentali: squadre come l'Hellas sono toste, ma siamo riusciti a difendere bene".