Palladino: "Non dobbiamo porci limiti, in campionato abbiamo riaperto tutto". Su De Roon...

"Contento di non aver preso gol, avevo timore del Verona"
Nel secondo tempo l'Atalanta è stata costretta a difendersi dagli attacchi del Verona. Sulla prestazione della retroguardia ha aggiunto: "Contento di non aver preso gol e faccio i complimenti a tutta la squadra. Io avevo timore della gara contro il Verona perché venivamo dalla trasferta in Champions dove avevamo speso delle energie fisiche e mentali: squadre come l'Hellas sono toste, ma siamo riusciti a difendere bene".
Palladino: "Sono sempre un vincente, grande scalata in Serie A"
Palladino ha poi parlato di questi mesi passati sulla panchina dell'Atalanta: "Io sono sempre un vincente. Noi abbiamo fatto una grande scalata dove avevamo perso tanti punti all'inizio, in Champions League siamo andati bene e in campionato abbiamo riaperto tutto. In casa non perdiamo dalla gara contro l'Inter. Il mio rammarico è non aver fatto punti contro il Sassuolo, ma i ragazzi stanno dando tutto. Vogliamo entrare in Europa".
L'Atalanta e la lotta per la Champions League
Nonostante l'ottima prestazione, la concorrenza che dovrà battere l'Atalanta per raggiungere un posto tra le prime sei è di altissimo livello: "Sicuramente bisogna sperare che nessuno si rompa in Nazionale. Abbiamo tantissimi scontri diretti e l'Atalanta dovrà dare tutto per vincere sempre più partite. Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Voglio ringraziare l'Atalanta che ha dato tutto. Posto in Champions? Non dobbiamo porci limiti, abbiamo otto finali, poi la semifinale di Coppa Italia. Non dobbiamo porci nessun obiettivo, ma può succedere qualsiasi cosa. Non mi pongo mai dei limiti, cerco di giocarmi tutte le partite al massimo, abbiamo fatto davvero una grande scalata".
Le condizioni di Ederson, De Ketelaere e Raspadori
Sulle condizioni dei singoli ha aggiunto: "I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo remato tutti dalla stessa parte. Ederson e De Ketelaere mancano ancora di brillantezza, ma hanno interpretato bene la partita e servirà minutaggio. Raspadori andrà in Nazionale, speriamo torni ancora meglio".
Il record e l'omaggio a De Roon
Con il match di oggi, De Roon è arrivato a quota 436 presenze con la maglia dell'Atalanta, diventando così il giocatore ad aver giocato più partite nella storia della Dea. Nel pre partita l'olandese, ormai vero e proprio idolo dei tifosi, è stato applaudito da tutto lo stadio: "È stato molto emozionante, è quello che merita, ha fatto la storia di questa società. Marten ha dato tanto per l'Atalanta e tale amore è stato ricambiato. Gli ho detto di essere orgoglioso di questo traguardo".
Tifare l'Italia: "Sono d'accordo con De Rossi"
Sulla Nazionale italiana e il tifo ha aggiunto: "Sono d'accordo con De Rossi. La Nazionale è un simbolo di unione che deve portare positività: al giorno d'oggi si discute di tutto. Se vogliamo andare al Mondiale serve il massimo sostegno: io sarò presente a Bergamo per vedere la partita e sono sicuro che i bergamaschi sosterranno i ragazzi".
"Contento di non aver preso gol, avevo timore del Verona"
Nel secondo tempo l'Atalanta è stata costretta a difendersi dagli attacchi del Verona. Sulla prestazione della retroguardia ha aggiunto: "Contento di non aver preso gol e faccio i complimenti a tutta la squadra. Io avevo timore della gara contro il Verona perché venivamo dalla trasferta in Champions dove avevamo speso delle energie fisiche e mentali: squadre come l'Hellas sono toste, ma siamo riusciti a difendere bene".
Palladino: "Sono sempre un vincente, grande scalata in Serie A"
Palladino ha poi parlato di questi mesi passati sulla panchina dell'Atalanta: "Io sono sempre un vincente. Noi abbiamo fatto una grande scalata dove avevamo perso tanti punti all'inizio, in Champions League siamo andati bene e in campionato abbiamo riaperto tutto. In casa non perdiamo dalla gara contro l'Inter. Il mio rammarico è non aver fatto punti contro il Sassuolo, ma i ragazzi stanno dando tutto. Vogliamo entrare in Europa".